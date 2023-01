Slovenke za konec kvalifikacij še proti Albankam in Poljakinjam

Poleg Slovenije in Izraela, ki sta kot gostiteljici na EuroBasket neposredno že uvrščeni, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance (iz kvote drugouvrščenih reprezentanc sta izvzeti reprezentanci iz skupin F in I). V primeru, da bosta med temi štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena.

Goran Dragić in Jan Oblak slovenska ambasadorja prvenstva

Slabega pol leta pred začetkom košarkarskega spektakla v Ljubljani sta športne navdušence nagovorila dva izjemna slovenska športnika Goran Dragić in Jan Oblak. "To bo izjemen turnir in vesel sem, da lahko naša država gosti vrhunske športnice, ki dokazujejo, da so med najboljšimi na parketu," je med drugim dejal Dragić. Navdušenje je izrazil tudi Oblak, brat košarkarske reprezentantke Teje Oblak. "Komaj čakam, da se junija naslednje leto v Ljubljani zberejo najboljše evropske košarkarice. Verjamem, da bodo vse tekme prava poslastica in vrhunski spektakel." Ob tem je FIBA razkrila uradni slogan prvenstva, ki se glasi "Dare to dream", ki povzema miselnost o pogumu in odločnosti za uspeh ter doseganje tudi najvišjih ciljev.