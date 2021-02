Slovenke želijo vozovnico za EP potrditi že v prvem poskusu

Dogajanje v ljubljanskem "mehurčku" bosta po uvodni tekmi med Slovenijo in Bolgarijo nadaljevali Islandija in Grčija (ob 19.15).

Na prvenstvo, ki bo med 17. in 27. junijem v španski Valencii in francoskem Strasbourgu, so že uvrščene Belgija, Srbija in Švedska ter kot gostiteljici Francija in Španija. V četrtek si lahko nastop na prvenstvu zagotovi novih šest reprezentanc. Poleg Slovenije še Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka ter Velika Britanija, so zapisali na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Slovenke se v odličnem vzdušju pripravljalo na zadnji kvalifikacijski tekmi. S parketom in košema v dvorani Stožice so se hitro spoprijateljile. Misli deklet in strokovnega štaba so tako povsem usmerjene v obračun proti Bolgariji. V slovenskem taboru se namreč dobro zavedajo vložka, ki ga tekma prinaša. Tokratne nasprotnice veljajo za zelo neugodne tekmice. Igra Bolgark sloni na veliko hitrih metih z razdalje, tako da bo ključ do uspeha zavzeta in agresivna igra v obrambi, ki na drugi strani omogoča tudi doseganje lahkih košev iz hitrih protinapadov, dodajajo pri KZS.

Oblak: Ključ do uspeha agresivna obramba

"Dekleta smo v dobrem tekmovalnem ritmu in verjamem, da se bo to videlo tudi na igrišču,"je na sredini spletni novinarski konferenci dejala Teja Oblak. "Vsi v reprezentanci se zavedamo pomembnosti tekme z Bolgarijo. Igramo na domačem parketu in gremo po zmago. Trenerji so nam dali informacije glede bolgarske igre in smo dobro pripravljene. Pokazati moramo svojo srčnost in borbenost. Ključ do uspeha bo agresivna obramba."

V pogon se za morda že ključno tekmo vrača tudi Tina Trebec, ki je imela v zadnjem času nekaj težav s poškodbami in boleznijo. Zaželela si je, da bi s soigralkami od začetka tekme prikazala igro, ki je varovanke tokrat odsotnega selektorja Damirja Grgića krasila v zaenkrat še vedno rezultatsko brezhibnih kvalifikacijskih nastopih.

Trebec: Že od samega začetka moramo prikazati svojo igro

"Na žalost sem zaradi poškodbe in bolezni v zadnjem obdobju izpustila nekaj reprezentančnih akcij,"je povedala Trebčeva."Tako sem zelo vesela, da sem znova zraven. Vsakič, ko se dekleta zberemo, je to čisto poseben in zelo pozitiven občutek. V Bolgariji sta dva glavna kluba, iz katerih prihaja večina reprezentantk, in že dalj časa igrajo skupaj. Podobno pa velja tudi za nas. Ne glede na to, proti komu igramo, moramo že od samega začetka prikazati svojo igro. Agresivna obramba in hitri protinapadi nas morajo krasiti tudi na tekmi proti Bolgariji."

Uradna statistika KZS beleži le dve srečanji ženskih članskih reprezentanc Slovenije in Bolgarije. Bolgarke so bile od Slovenk boljše junija 2013 v kvalifikacijah za EP, ko je bilo 57:52, novembra 2019 pa je bil na uvodu v kvalifikacije za prihajajoče EP v Sofiji izid 72:64 za naše, ki so tekmice uspele zlomiti v tretji četrtini, Oblakova in Trebčeva pa sta bili ob kapetanki Niki Barićključni za končno slavje.