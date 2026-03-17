Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Slovenke znova suverene: v Ljubljani padle še Nizozemke

Ljubljana, 17. 03. 2026 20.42

Avtor:
STA
Slovenija - Nizozemska

Košarkarice Slovenije so v 6. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 (skupina B) premagale Nizozemsko s 97:80 (20:28, 48:46, 73:60). Slovenke so si tako zagotovile drugo mesto v skupini. Najboljša posameznica domačih košarkaric je bila znova naturalizirana Američanka Jessica Shepard.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca si je zagotovila mesto v drugem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem je premagala Nizozemsko s 97:80. Slovenija je s štirimi zmagami in dvema porazoma zasedla drugo mesto v svoji skupini in bo novembra letos ter februarja 2027 nadaljevala boj za šesti zaporedni nastop na zaključnih turnirjih stare celine.

Tekmice v drugem delu, kjer se bodo za 12 prostih mest na EP potegovale vse najboljše evropske reprezentance z izjemo gostiteljic, Finske, Švedske, Belgije in Litve, bodo dobile v prihodnjih tednih. Slovenija se je morala v zadnjem krogu prvega dela krepko potruditi, da je upravičila 15 mest višjo uvrstitev na evropski lestvici Fibe in da se je Nizozemski oddolžila za poraz na prvi tekmi novembra lani.

Nastopila je brez kapetanke Teje Oblak, prvič po lanskem evropskem prvenstvu pa je slovenski dres oblekla Jessica Shepard. Naturalizirana Američanka je bila znova jeziček na tehtnici oziroma najboljša posameznica na parketu. Zbrala je 22 točk (met 8:11) in 9 skokov.

18 točk ob metu iz igre 7:8 je Shepard dosegla že v prvem polčasu, ko je morala Slovenija nadoknaditi 11 točk razlike, ki si jih je Nizozemska izborila s 70-odstotnim metom za tri točke (7:10) in dobljeno bitko pod obročema (18:10). V nadaljevanju je Slovenija prevladovala pod košema (20:14), razpoloženi Američanki pa so se v napadu pridružile Zala Friškovec (20 točk, trojke 5:6, 6 podaj), Eva Lisec (19 točk, 8 podaj, 5 skokov), Maja Uranker (15 točk, trojke 3:5) in Tina Cvijanović (14 točk, met 6:10).

Po treh četrtinah so imele Slovenke že 13 točk naskoka, vprašanje zmagovalca pa je bilo rešeno približno pet minut pred koncem, ko se je razlika povzpela na 17 točk (87:70).

kvalifikacije za ep slovenska ženska reprezentanca nizozemska zmaga

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573