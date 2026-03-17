Slovenke znova suverene: v Ljubljani padle še Nizozemke

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca si je zagotovila mesto v drugem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem je premagala Nizozemsko s 97:80. Slovenija je s štirimi zmagami in dvema porazoma zasedla drugo mesto v svoji skupini in bo novembra letos ter februarja 2027 nadaljevala boj za šesti zaporedni nastop na zaključnih turnirjih stare celine.

Tekmice v drugem delu, kjer se bodo za 12 prostih mest na EP potegovale vse najboljše evropske reprezentance z izjemo gostiteljic, Finske, Švedske, Belgije in Litve, bodo dobile v prihodnjih tednih. Slovenija se je morala v zadnjem krogu prvega dela krepko potruditi, da je upravičila 15 mest višjo uvrstitev na evropski lestvici Fibe in da se je Nizozemski oddolžila za poraz na prvi tekmi novembra lani.