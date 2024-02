Slovenska košarkarska reprezentanca želi dobro začeti kvalifikacije

Slovenija se bo v Kopru v četrtek najprej merila z Ukrajino, v nedeljo pa še z Izraelom. Obe tekmi bosta na sporedu ob 18. uri. V skupini je še Portugalska, s katero se bo slovenska izbrana vrsta pomerila 22. in 25. novembra v gosteh in doma. Za konec kvalifikacij sledita še gostujoča obračuna z Ukrajino in Izraelom, 20. in 23. februarja 2025.

"Moramo spoštovati oba nasprotnika. Vedno stremim k temu, da se najprej osredotočimo nase, kot drugo pa, da je vedno najbolj pomembna tekma, ki je pred nami. To pa je Ukrajina, o Izraelu zato še ne razmišljamo," o prvih tekmecih pravi Aleksander Sekulić.

Meni, da je ukrajinska zasedba kakovostna in mogoče v slovenski skupini predstavlja celo najbolj zahtevnega tekmeca. "Imajo igralce, ki igrajo v španski ligi in so člani ekip v evropskih pokalih. Imajo ogromno izkušenj z velikih tekmovanj. Imajo višino, so atletski ... To bo zelo zanimiva tekma."