Slovenske košarkarice bodo na Rogli začele prvi del priprav na EP

Nika Barič,Shante Marie Evans,Zala Friškovec,Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec,Teja Oblak, Annamaria Prezelj,Eva Rupnik in Maruša Seničar so košarkarice, ki so skozi kvalifikacije Sloveniji priigrale nastop na drugem zaporednem evropskem prvenstvu. Med petnajsterico izbrank pa je pet deklet, ki še nima uradnega nastopa za člansko reprezentančno vrsto. Sara Meden in Tina Cvijanovič sta v preteklosti sicer že lovili prve igralne minute, Merisa Dautović, Teja Goršič in Gala Kramžar pa so novinke na pripravah članic.

Slovenske košarkarice bodo na prvenstvu igrale v skupini C, ki bo domovanje skupinskega dela imela v dvorani Čair v Nišu. EuroBasket bodo začele v četrtek, 27. junija, ob 16. uri (vse tekme so boste lahko ogledali na Kanalu A inVOYO), ko se bodo pomerile z Madžarkami. Slovenske košarkarice bodo tudi tekmo drugega kola proti Turčiji igrale ob 16. uri (petek, 28. 6.), po dnevu premora pa se bodo na tretji tekmi (nedelja, 30. 6.) ob 18.30 pomerile še z Italijo.

V igri tudi olimpijske kvalifikacije

Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtino finala, drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repesaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih (A2:B3, A3:B2 – v ponedeljek, 1. julija in C2:D3, C3:D2 – v torek, 2. julija), zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu pa bodo z nastopi na prvenstvu zaključile.

Zaključne boje prvenstva bo gostil Beograd. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 4. julija, polfinalna dvoboja 6. julija, boji za končne uvrstitve pa v nedeljo, 7. julija 2019. Tekma za tretje mesto bo na sporedu ob 17.30 uri, veliki finale pa ob 20.30. Šest najboljših ekip ženskega EuroBasketa 2019 se bo uvrstilo na štiri olimpijske kvalifikacijske turnirje za nastop na poletnih igrah v Tokiu.

'Na zbor vse prišle vesele in ponosne'

"Mislim, da smo punce imele dovolj časa, da se po koncu klubske sezone nekoliko odpočijemo. Vidim, da smo na zbor vse prišle vesele in ponosne, da smo del reprezentance. Upam, da priprave minejo brez poškodb in, da energijo, ki nas krasi prenesemo tudi na parket,"si je zaželela Eva Lisec, ena najizkušenejših reprezentantk v ekipi selektorja Damirja Grgića.



Annamaria Prezelj je dodala: "Zadnji dnevi so minili v pričakovanju današnjega zbora. Dekleta smo med seboj res povezane, tako da smo se tudi proti koncu klubske sezone večkrat slišale in se pogovarjale o reprezentanci. Vzdušje je že takoj odlično, ne čutimo nobenega pritiska in komaj čakamo, da se zapremo v dvorano in se v mesecu in pol dobro pripravimo na prvenstvo."

Želi upravičiti zaupanje selektorja

Novinka v izbrani vrsti Teja Goršič si je zaželela, da bi ob novih soigralkah pridobila dodatne izkušnje in upravičila selektorjevo zaupanje.

"Poziva v reprezentanco sem bila zelo vesela in sem v pričakovanju začetka priprav. Dekleta poznam in verjamem, da se bom od njih veliko naučila in dobila nove izkušnje. Na treningih bom dala svoj maksimum in upam, da bom upravičila selektorjevo zaupanje,"je povedala Goršičeva.