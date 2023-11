Slovenske košarkarice brez kapetanke Teje Oblak začenjajo kvalifikacije za EP

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco ta teden čakata prvi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. V reprezentanci zaradi poškodbe ni kapetanke Teje Oblak, v nedeljo je odpadla še Hana Ivanuša, a je selektor Georgios Dikaiulakos prepričan, da bodo njegove varovanke lahko nadomestile kadrovski primanjkljaj.

Slovenke so priprave začele v nedeljo, danes pa so na medijskem terminu razkrile pričakovanja pred kvalifikacijskima tekmama v četrtek v gosteh proti Madžarski in nato še v nedeljo doma proti Bolgariji. Grški strokovnjak na slovenski klopi bo najbolj občutil odsotnost Teje Oblak. "Nadaljujemo prenovo ekipe z mladimi in nadarjenimi igralkami. Verjamemo, da bodo odnesle veliko iz te akcije, po drugi strani pa so tu, da nekaj dodajo reprezentanci. Še vedno je pred nami nekaj ovir, z nami ni kapetanke Teje Oblak, kar je izguba. A to bomo skušali zakrpati z ekipno igro in igralkami, ki bodo morale prevzeti določeno odgovornost," je na medijskem terminu dejal 54-letni Grk Georgios Dikaiulakos.

icon-expand Kapetanka slovenske ženske košarkarske izbrane vrste Teja Oblak bo izpustila uvodni kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2025. FOTO: Luka Kotnik

Tako meni tudi izkušena Eva Lisec. "Vajeni smo tega, da nismo v polni postavi. Ne gledamo na to, koga ni. Imamo novo, mlado ekipo, pripravljamo se pravzaprav na evropsko prvenstvo. Cilj je uvrstitev nanj." Ob odsotnosti kapetanke bo način igre drugačen, priznava Dikaiulakos, saj je šlo vse skozi roke Teje Oblak: "Ne morem reči, da imamo veliko časa. Imamo ga, kolikor ga pač imamo. Igralke so opravile domačo nalogo in se določene napade naučile že pred prihodom sem." Za trenutek se je dotaknil tudi postopka za naturalizacijo ene od tujih košarkaric. Ta je bil neuspešen pred domačim EP, a grški trener upa, da bo vsaj do naslednjega cikla tekem čez eno leto stanje drugačno. Slovenke so domače EP po neuspeli naturalizaciji ene od Američank ter po dogajanju okrog Nike Barić junija sklenile brez zmage. Kljub temu selektor ne čuti večjega pritiska.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pritisk je del naših življenj, zato se z njim ne ukvarjamo dnevno. Imamo pa obveznost, da damo vse od sebe, zastopamo državo ter skušamo dvigniti košarko v Sloveniji na višjo raven," je začel grški strokovnjak in dodal: "Evropsko prvenstvo je bila dobra izkušnja, čeprav nismo imeli popolne ekipe. Morali smo opraviti veliko prilagoditev, vsi so morali dati več, kot so verjeli, da so bili sposobni. Ni pritisk, da moramo zdaj kaj popraviti. Na vsakem treningu si ga nalagamo, saj želimo biti boljši." Poglavje domačega EP je tudi za Evo Lisec deloma zaprto, a spomin nanj še boli: "Evropsko prvenstvo ... boli. Ampak tukaj smo spet, da naredimo nekaj novega. Imamo veliko novih punc, ki so prihodnost košarke. Imamo dobro mešanico izkušenj in mladosti. Lepo je, da smo spet nazaj, da smo se zbrale in igramo za Slovenijo." Temelji za dobre nastope so postavljeni, meni izkušena igralka ruske Nike: "Na evropskem smo bili brez Nike Barić, a smo vseeno nekaj odigrali. Mislim, da bodo punce na njeni poziciji znale prevzeti odgovornost in odigrale, kot morajo. Imamo mlado ekipo, novo energijo, kar tudi ni slaba stvar."

icon-expand Ob odsotnosti kapetanke Teje Oblak bo vlogo vodje na in ob parketu prevzela odlična Eva Lisec. FOTO: Luka Kotnik