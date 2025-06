Slovenske košarkarice iz Beograda v Kranjsko Goro, na vrsti tekma z Britankami

Reprezentantke so bile prejšnji teden v Beogradu, kjer bi morale odigrati tekmi proti Srbiji. A ker je ples kroglic Slovenkam in Srbkinjam na EP namenil isto skupino, so pripravljalna dvoboja, ki sta bila zaprta za javnost, odigrale z ekipo, sestavljeno iz košarkaric ruskega državnega prvenstva.

Brez poškodovanih Ajde Burgar in Hane Ivanuša ter Lee Bartelme in Ajše Sivka, ki sta imeli maturitetne obveznosti, so rakete prvo tekmo izgubile s 56:61. Krivec za to so bile izjemno slabo odigrane uvodne minute, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije, saj so na začetku druge četrtine zaostajale z 11:28.