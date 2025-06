Slovenske košarkarice izgubile na uvodni tekmi EP

Slovenke, ki na evropskem prvenstvu igrajo petič zapovrstjo, so na Fibini lestvici pred Litovkami, zato so veljale za favoritinje. A na igrišču tega niso dokazale. Zaigrale so slabše, kot so zmožne, večji del tekme so zaostajale. V končnici so sicer imele priložnost, da se izvlečejo iz zagate, a so tudi takrat odigrale neprepričljivo, tako da so morale tekmicam čestitati za zmago.

V slovenskem taboru je bila z dvojnim dvojčkom z naskokom najučinkovitejša Jessica Shepard, ki je 25 točkam in 17 skokom dodala še dve podaji. Zala Friškovec je zbrala 17, Eva Lisec pa 11 točk.