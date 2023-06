Slovenske košarkarice le še dvakrat s Črnogorkami, nato bo šlo zares

Slovenke so pod Pohorjem preživele deset dni ter na treningih in dveh pripravljalnih tekmah proti Poljski največ poudarka namenile uigravanju obrambnih in napadalnih taktičnih zamisli.

Štirinajsterica košarkaric je vadila zelo zavzeto in selektor Georgios Dikaioulakos je z videnim zelo zadovoljen. Forma posameznic je iz dneva v dan boljša, tudi uigranost ekipe dobiva želene končne obrise.