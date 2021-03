Slovenske košarkarice na EP z Belgijo, Turčijo ter Bosno in Hercegovino

In prav Belgijke bodo znova nasprotnice Slovenk na letošnjem eurobasketu, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg. Ples kroglic v Valencii je določil, da bodo varovanke selektorja Damirja Grgića predtekmovalni del odigrale v Strasbourgu v skupini C, kjer bosta poleg že omenjenih Slovenije in Belgije nastopili še izbrani vrsti Turčije ter Bosne in Hercegovine. Tako Turčija kot Bosna in Hercegovina sta si nastop na evropskem prvenstvu zagotovili kot eni od skupno petih najboljših drugouvrščenih reprezentanc v minulih kvalifikacijah. Belgijke pa so upravičile vlogo favoritinj in svojo kvalifikacijsko skupino enako kot slovenske košarkarice zaključile na prvem mestu brez poraza.

Naslednji cilj: četrtfinale

Slovenke se na EP podajajo v vlogi ene od reprezentanc, ki bi v primerjavi s predhodnima prvenstvoma stare celine v Pragi in Nišu lahko storile korak naprej in se enakovredno borile za uvrstitev v izločilne boje. To je ne nazadnje velika želja strokovnega vodstva na čelu z uspešnim selektorjem Damirjem Grgićem. A že zdaj je jasno, da bo treba biti zelo previden, saj predtekmovalna skupina C, v kateri ob Bosni Hercegovini, ki se vrača na veliko sceno po sušnih 22 letih (nazadnje je na EP nastopila leta 1999, op. p.), nastopata še velesili Belgija in Turčija, predstavlja veliko nevarnost. Slovenija je sicer favorizirane Turkinje, ki so se kolajne nazadnje razveselile pred osmimi leti, premagala pred dvema letoma v skupinskem delu EP-ja v Nišu, Belgijke pa so dodobra namučile v že omenjenem repasažu za četrtfinale pred dvema letoma v Beogradu.

Torej, razlogov je več kot dovolj, da z nestrpnostjo pričakujemo novo priložnost za izjemno generacijo slovenskih košarkaric, ki zagotovo premorejo več kot dovolj kakovosti za nov rezultatski presežek. Če gre soditi po krivulji uspehov v zadnjih letih in dejstvu, da so Slovenke kvalifikacije za letošnji eurobasket zaključile brez praske, je naslednji logični korak potegovanje za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na stari celini. A gremo lepo po vrsti: najprej je treba skočiti in nato reči hop ...

Žreb skupin za evropsko prvenstvo:

- skupina A (Valencia): Španija, Švedska, Belorusija in Slovaška.

- skupina B (Valencia): Srbija, Italija, Črna gora in Grčija.

- skupina C (Strasbourg): Belgija, Slovenija, Turčija ter Bosna in Hercegovina.

- skupina D (Strasbourg): Francija, Rusija, Češka in Hrvaška.