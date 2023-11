Slovenske košarkarice nemočne na Madžarskem

Slovenske košarkarice, ki so sicer v kvalifikacije krenile brez poškodovane kapetanke Teje Oblak , so tako s porazom začele "lov" na peti zaporedni nastop na EP. Tja bodo napredovale zmagovalke skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

Varovanke grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa so maja proti Madžarkam izgubile oba pripravljalna obračuna pred domačim EP v Ljubljani. Tudi danes Madžarke, ki so bile na EP na koncu četrte, niso dopustile presenečenj in so suvereno slavile.

Madžarke so suvereno odprle dvoboj na domačem parketu in v uvodu hitro povedle s 6:0 in 11:3. Slovenke so se v prvi četrtini zanašale predvsem na met za tri točke, s katerim so na začetku držale stik s tekmicami (9:13). Domače košarkarice so nato spet nekoliko povišale prednost, a je Zala Friškovec z dvema trojkama Slovenijo držala v igri (16:20, 19:22). Slovenke so na odmor odšle z zaostankom šestih točk.

Po nekaj minutah druge četrtine in treh zadetih prostih metih Virage Kiss so Madžarke pobegnile na 30:19. Slovenke metov z razdalje zdaj niso več zadevale in domačinke so to prednost držale v svojih rokah vse do glavnega odmora. Po trojki Reke Lelik je prednost Madžarske znašala 14 točk (38:24), ob polčasu 12.