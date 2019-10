Slovenske košarkarice nov kvalifikacijski cikel odpirajo proti Grkinjam

Že na uvodu Slovenke čaka najtežji oreh v skupini. Grkinje sicer niso zaigrale na letošnjem evropskem prvenstvu, a so zato blestele na ženskem eurobasketu pred dvema letoma na Češkem. Po odličnih igrah so zasedle četrto mesto, v skupinskem delu pa moči merile tudi s slovenskimi košarkaricami. Izbranke selektorja Damirja Grgića so bile boljše z 59:56.

Derbi skupine bo v četrtek, 14. novembra, ob 20.10 gostila dvorana Gimnazije Celje center, ki je v zadnjih letih postala prava trdnjava slovenske ženske reprezentančne košarke. Tri dni kasneje bodo Slovenke odigrale še tekmo 2. kroga kvalifikacij. V nedeljo, 17. novembra, se bodo v Sofiji ob 17. uri po slovenskem času pomerile z Bolgarijo. V skupini A bo tekmica Slovenije še Islandija. Preostali okni za igranje kvalifikacijskih tekem bosta med 8. in 16. novembrom 2020 ter med 31. januarjem in 8. februarjem 2021.