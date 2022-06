Slovenske košarkarice po dveh zmagah v pričakovanju novih preizkušenj

"Na treningih se res maksimalno trudimo in dobro delamo, kar je bilo vidno tudi na obeh tekmah v Mariboru. Mislim, da se je prav vsaka izmed nas izkazala in izkoristila priložnost, ki jo je dobila. Za konec nas čakata še dve tekmi proti močnima reprezentancama Italije in Španije. Zavedamo se, da nas čakata težka dvoboja. Izkazati se bomo morale predvsem z ekipno igro v obrambi in tudi v napadu nam bo veliko lažje," je dodala Lea Debeljak.

Slovenske košarkarice so konec minulega tedna v pripravljalnih tekmah v Mariboru premagale Grkinje z 69:63 in Hrvatice z 89:82. Za "rakete" bosta bližnja dvoboja proti Italijankam in Špankam velik izziv, saj proti njim še niso okusile slasti zmage. Italijanke so Slovenke ugnale trikrat, Španke pa enkrat.