Slovenske košarkarice izbrale vzdevek: Rakete

V soboto tekma z Islandijo

In ne pozabite: že v soboto sledi zadnja kvalifikacijska tekma slovenske reprezentance, nasprotnice slovenske izbrane vrste bodo Islandke. Četa Slavka Duščaka, ki v stožiškem mehurčku nadomešča selektorja Damirja Grgića, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom ni smel biti del mehurčka, bo skušala kvalifikacije za letošnji Eurobasket v Franciji in Španiji zaključiti z novo zmago in ostati neporažena v tem ciklusu. Prenos sobotne tekme bo na Kanalu A in VOYO ob 16.50. Islandke so daleč najslabša ekipa skupine A, na petih tekmah košarkarice s skrajnega severa niso vpisale niti ene zmage.