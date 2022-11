Slovenske košarkarice poražene v Turčiji

Slovenija bo pred evropskim prvenstvom junija v Ljubljani odigrala še dve kvalifikacijski tekmi, februarja proti Albaniji in Poljski, nastop med šestnajstimi najboljšimi evropskimi ekipami pa ima že zagotovljen kot gostiteljica tekmovanja.

Za razliko od tekme lani novembra na Kodeljevem (62:78) so imele Slovenke danes precej več možnosti za uspeh. Sicer so večji del tekme zaostajale, v 34. minuti že z 58:71, a ko so se razigrale tudi najizkušenejše igralke v zasedbi grškega selektorja Georgiosa Dikaiulakosa, je bila tekma tesna vse do konca.

Razpoloženi Zali Friškovec, ki je bila s 27 točkami in metom 7:9 za tri točke prva strelka srečanja, se je najprej pridružila Eva Lisec (13 točk), trojko za znižanje na 64:71 pa je zadela še Teja Oblak (7 točk, met 3:10), ki je imela 14 podaj.

Ko se je Slovenija približala na 66:71, je peto osebno napako dobila Eva Lisec, pri zaostanku 69:73 tri minute pred koncem pa je vmes posegla tudi sodniška naveza, ki je domačim igralkam v 40 minutah dosodila zgolj 14 osebnih napak (Sloveniji 24) in ki je v zaključku tekme s kar nekaj odločitvami navdušila 5500 domačih gledalcev.

Zala Friškovec je tekmo končala s statističnim indeksom 38. Met iz igre je bil 10:13, ob tem pa je zbrala še sedem skokov, pet podaj, dve ukradeni žogi in blokado.

Selektor je bil zadovoljen z videnim

"Zadovoljen sem s pristopom igralk, saj so se borile celo tekmo, žal pa ne morem biti zadovoljen z razpletom tekme, saj nam je v odločilnih trenutkih zmanjkalo izkušenj. Prav tako nismo znali zaustaviti njihove najnevarnejše igralke Teaire McCowan. Navsezadnje imamo v ekipi le tri igralke iz evrolige in dve, ki sta stari komaj 17 let. V tem tednu sem videl napredek v igri, predvsem pa v pristopu igralk do dresa z državnim grbom. Vse imajo željo, da z reprezentanco naredijo odmeven rezultat. Še naprej bomo gradili to kemijo v ekipi in zmagovalno miselnost, ki nam bosta pomagali do novih zmag februarja in junija prihodnje leto na evropskem prvenstvo v Ljubljani," je po tekmi povedal slovenski selektor Dikaiulakos.

Tina Jakovina je dodala: "Borile smo se vseh 40 minut, a vsakič, ko smo se približale tekmicam, so nam te spet ušle. Tako je bilo tudi v zaključku tekme. Veliko smo se naučile in te izkušnje nam bodo zagotovo pomagale na naslednjih tekmah v kvalifikacijah in nato na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Cel teden bi ocenila za zelo pozitivnega in dobrodošlega, saj smo na dobro trenirale, pokazale velik napredek in tekme uspešno izkoristile za uigravanje."