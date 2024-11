Slovenske košarkarice pred drugim ciklom kvalifikacij za EP

Del reprezentance je zaradi klubskih obveznosti s treningi začel v petek, v soboto je na Kodeljevem v Ljubljani vadila enajsterica reprezentantk, v nedeljo pa je bila ekipa zbrana v celoti. Slovenke bodo v Helsinkih gostovale v četrtek ob 19.30, tekma z Madžarsko pa bo v nedeljo ob 18. uri.

Slovenske košarkarice so v prvem ciklu lanskega novembra zabeležile zmago in poraz. Na Madžarskem so klonile z 51:70, Bolgarijo pa so na domačem parketu ugnale z 78:63. Na lestvici skupine B z dvema zmagama vodi Madžarska, Finska in Slovenija sta zbrali zmago in poraz, Bolgarija pa je bila dvakrat poražena.

Dve zmagi bi tako Slovenke, ki lovijo peti zaporedni nastop na prvenstvih stare celine, močno približale EP. Zaključek kvalifikacij bo sicer na sporedu februarja prihodnje leto.