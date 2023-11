Slovenske košarkarice proti Bolgarkam za biti ali ne biti

V večjem delu obračuna v Budimpešti smo spremljali boj mačke z mišjo, močno pomlajena in spremenjena slovenska košarkarska vrsta ni bila dorasla tekmica kakovostnejšim Madžarkam, ki so izkoristile svoje prednosti v igri in tako napovedale kandidaturo za prvo mesto v kvalifikacijski skupini B s Slovenijo, Bolgarijo in Finsko.

"Madžarke so izkoristile vsako našo napako. Predvsem bode v oči, da so po naših številnih izgubljenih žogah skoraj vsakič dosegle koš. Ko na koncu vse skupaj seštejemo, je ravno to naredilo razliko. Bolgarija in Finska sta reprezentanci, ki ju moramo premagati. Na nedeljski tekmi moramo naše napake vsekakor omejiti. V obrambi moramo igrati še bolj povezano in v napadu zadevati z višjim odstotkom. Imamo še en dan, da se dobro pripravimo. Zmaga proti Bolgariji je nujna," pred zelo pomembnim obračunom na Kodeljevem, ki se bo v nedeljo začel ob 17.30, pravi branilka Aleksandra Krošelj.

Bolgarska reprezentanca je tako kot slovenska izgubila uvodni dvoboj s Finsko, ki je bil izenačen vse do končnice, ko so tekmice s severa Evrope strnile svoje vrste in tekmo dobile s 65:75.