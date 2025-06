Slovenske košarkarice proti Britankam skoraj do stotice

Slovenske košarkarice v četrtem tednu priprav na evropsko prvenstvo trenirajo v Kranjski Gori. Manj kot dva tedna pred začetkom prvenstva so danes imele nov test, v dvorani Vitranc so gostile Veliko Britanijo.

Britanke so slovenske nalete zdržale le v prvi četrtini. Po vodstvu z 12:5 in trojki Teje Goršič za 15:7 so sicer tekmice še znižale na 12:19.

Druga četrtina se je začela z delnim izidom 7:0, Britaniji ni pomagala niti minuta odmora, izid pa je bil kmalu 32:12. Gostje so šele v šesti minuti dosegle prvi točki v drugi četrtini. Eva Lisec je polčas končala s trojko in polaganjem. Ob polčasu so tako gostiteljice vodile s 46:19, Britanke so v tem delu dosegle le sedem točk.

Nadaljevanje je bilo ob visoki prednosti bolj formalnost. V slovenski ekipi so priložnost za igro dobile vse igralke in se vse tudi vpisale med strelke, razlika pa ni več naraščala tako silovito. Tretjo četrtino so domače dobile za pet, zadnjo pa za šest točk, na koncu je bila prednost tako 38 točk, Slovenkam pa je le pet točk zmanjkalo do stotice.