Slovenske košarkarice so evropsko prvenstvo končale razočarane, eno stopničko pred zastavljenim ciljem, v kvalifikacijah za četrtfinale. Trikratne evropske prvakinje Rusinje so bile za Slovenke previsoka ovira, predvsem v prvem polčasu, in so zasluženo zmagale s 93:75. V slovenski reprezentanci je bilo na odločilni tekmi premalo razpoloženih igralk.

