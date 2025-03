Slovenske košarkarice proti Srbiji, Italiji in Litvi

"Naša naloga je, da se na prvenstvo dobro pripravimo. Miselnost mora ostati enaka. Igrati tekmo po tekmo in upam, da nas bo to popeljalo čim dlje," je o žrebu še dejala kapetanka.

"Skupina je zelo zanimiva in pričakujem hud boj za napredovanje v četrtfinale. Menim, da lahko vsak premaga vsakega. Super je, da igramo blizu doma in bomo, upam, imele glasno podporo navijačev," je uvodoma v izjavi za krovno zvezo dejala kapetanka Teja Oblak .

Predtekmovalne skupine bodo potekale še v Hamburgu, Brnu in Pireju. Evropsko prvenstvo se bo začelo 18. junija in končalo 29. junija.

Slovenke, ki so bile na žrebu v tretjem kakovostnem bobnu, bodo petič zapored zaigrale na evropskem prvenstvu. Prvič so nastopile leta 2017 v Pragi, nato pa so bile udeleženke zaključnih turnirjev v Srbiji 2019, Franciji 2021 in Sloveniji 2023. Njihova najboljša uvrstitev je deseto mesto.

Slovenija je iz prvega bobna dobila Srbijo, iz drugega je bila določena Italija, iz zadnjega pa Litvo.

"Ženska košarka v Evropi doživlja izjemen razvoj, zato je bilo že od začetka jasno, da v žrebu ne bomo dobili lahkih tekmic. Vendar pa nas lahko optimistične dela prav to, da imamo izjemen talent naših košarkaric, ki gojijo ljubezen do svoje države, njihovo predanost ekipi in željo, da Slovenijo postavijo na višje mesto kot na zadnjem prvenstvu," je uvodoma žreb pospremil selektor Georgios Dikaulakos.