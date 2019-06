Selektor Grgić ima za nastope na Eurobasketu eno samo željo

Slovenske košarkarice v četrtek čaka že uvodna tekma Eurobasketa 2019 (prenos uvodnih treh slovenskih tekem na Kanalu A in VOYO), ko se bodo pomerile z Madžarkami. Pred odhodom v Niš se je reprezentanca predstavila medijem, iz izjav pa je čutiti veliko mero optimizma.

Slovenke bodo skupinski del EP igrale v Nišu, prva tekma bo na sporedu v četrtek, tekmice pa Madžarke (15.50). Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ob komentarjih Petra Vilfana.

Ženska članska reprezentanca v Laškem končuje priprave za evropsko prvenstvo, ki se bo v Nišu, Zrenjaninu in Rigi začelo v četrtek. Slovenke se bodo na prizorišče ženskega EuroBasketa odpravile v torek dopoldan, izbranke selektorja Damirja Grgića pa čakajo trije nastopi v Nišu od četrtka do nedelje. V skupinskem delu jih naprej čaka tekma z Madžarsko, naslednji dan s Turčijo, po dnevu premora pa v nedeljo še z Italijo. Cilj je korak več, kot so ga naredile na krstnem prvenstvu v Pragi in se prebijejo iz skupinskega dela prvenstva ter z izločilnimi boji nadaljujejo v Beogradu. V četrtfinale se bodo uvrstile le zmagovalke štirih predtekmovalnih skupin, drugo in tretjeuvrščene pa se bodo pomerile za preostala štiri prosta mesta.

Slovenske košarkarice v Nišu čakajo tri tekme v skupinskem delu. FOTO: POP TV

Slovenski navijači so v preteklosti košarkarsko Evropo in svet že navdušili z množičnimi gostovanji. Dekleta so prepričana, da bo tako tudi v Nišu. Nekaj se jih bo v Srbijo odpravilo organizirano, veliko pa jih bo v Niš pripotovalo v lastni režiji. Sporočila vzpodbude pa so igralkam že poslali člani SKS France Prešeren Niš. Slovenska kulturna skupnost šteje blizu 300 članov, najmanj 50 pa se jih bo vsako tekmo pridružilo ostalim slovenskim navijačem v dvorani Čair. Glasna pomoč bo igralkam na parketu prav gotovo vlila veliko dodatne energije..

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Selektor Damir Grgić in kapetanka Nika Barič poudarjata, da je treba razmišljati le o eni tekmi naprej, s končnim rezultatom pa se ne želijo obremenjevati."V uvodu bi se rad zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije za res izvrstno organizirane priprave in pogoje, ki smo jih imeli v dobrem mesecu našega druženja. Pohvala štabu in igralkam za vrhunsko vzdušje, ki nas krasi na vsakem koraku. Dekleta so vse dni zadržale maksimalno zbranost za kar si zaslužijo še posebne pohvale. Mislim, da smo naredili dober posel, kar so pokazale tudi pripravljalne tekme. Ulovili smo dobro formo in to svežino moramo sedaj zadržati tudi v prihodnjih dneh ter biti povsem osredotočeni le na uvodno tekmo proti Madžarski,"je dejal selektor Grgić. "Kar se želja na prvenstvu tiče, imam le eno. To je, da damo svoj maksimum na vsaki tekmi. Z nekimi cilji nismo obremenjeni. Prepričan sem, da znamo igrati turnirski sistem tekmovanja, kar smo s temi igralkami dokazali že v mlajših kategorijah. Nenazadnje tudi v Pragi nismo odigrali slabega turnirja, morda smo tam imeli malce smole. Vsako tekmo bomo seveda igrali na zmago. Prepričan sem, da nas bo vzpodbujalo veliko število navijačev. Še enkrat bi jih lepo povabil, da pridejo navijat v čim večjem številu in, da v Nišu skupaj pripravimo pravo slovensko veselico," še pravi Grgić.