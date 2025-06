Slovenske košarkarice še drugič boljše od Britank

V četrtek so Slovenke zmagale zanesljivo s 95:57. Tokrat je selektor Georgios Dikaiulakos veliko kombiniral, menjal peterko na igrišču ter preizkušal številne taktične zamisli. Njegove igralke so polčas dobile s 37:30, ob koncu pa slavile s 67:56. V slovenski vrsti še vedno ni bilo naturalizirane Američanke Jessice Shepard .

"Za nami so štirje kakovostni cikli priprav. Mislim, da napredujemo iz tedna v teden. Na prvi tekmi proti Veliki Britaniji smo prikazale zelo dobro predstavo. V tekmo smo se podale zelo osredotočeno in bile zbrane vseh 40 minut. Danes so bile noge nekoliko težke, a smo kljub temu imele nekaj dobrih minut in zasluženo zmagale. Trenutna forma je vsekakor lepa popotnica za zadnji teden priprav, ko bo naša poglavitna naloga, da se hitro uigramo z Jessico, ki se nam bo priključila," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejala Teja Goršič.

Generalko pred odhodom na skupinski del EP bodo Slovenke opravile v Ljubljani, v sredo ob 20. uri bodo v Tivoliju gostile Črno goro. Prva tekma na EP pa jih v Bologni čaka 18. junija proti Litvi. Drugo tekmo bodo 19. junija igrale proti gostiteljici Italiji, tretji obračun slovensko vrsto čaka 21. junija proti Srbiji.