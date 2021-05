Slovenske košarkarice še drugič boljše od Črnogork

"Za nami je pričakovan drugi cikel priprav, v katerem je bilo več poudarka na taktični pripravi. Ti dve tekmi s Črno goro sta bili za nas zelo pomembni, da smo videle, kje so še pomanjkljivosti v naši igri. Še vedno se pojavljajo napake, ki jih moramo do evropskega prvenstva popraviti, sta pa ti dve zmagi zagotovo dobra popotnica za naprej,"je povedala slovenska reprezentantka Eva Rupnik.

Slovenija je Črno goro premagala tudi v petek na tekmi, odprti za javnost, in sicer z 68:56. V četrtek bodo Slovenke odpotovale na Slovaško, kjer se bodo v petek in soboto na turnirju v kraju Pieštany pomerile s Poljsko in Slovaško. Priprave se bodo nato nadaljevale v Zrečah in Ljubljani.

Izid:

Slovenija– Črna gora 69:63*

*po podaljšku