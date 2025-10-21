Slovenske košarkarice so dobile novega selektorja

"Slovenska košarka je znana po visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive," je ob imenovanju za spletno stran krovne zveze dejal Gaspar.

Medtem pa je predsednik KZS Matej Erjavec povedal, da so se na zvezi ekspresno dogovorili za sodelovanje z Gasparjem.

"Georgiosu Dikaulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem. Gre za trenerja, ki je kljub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke," je Erjavec izjavil za krovno zvezo.