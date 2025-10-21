Slovenske košarkarice so dobile novega selektorja

David Gaspar je tako postal 11. selektor ženske članske reprezentance.
"Slovenska košarka je znana po visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive," je ob imenovanju za spletno stran krovne zveze dejal Gaspar.
- FOTO: KZS
Medtem pa je predsednik KZS Matej Erjavec povedal, da so se na zvezi ekspresno dogovorili za sodelovanje z Gasparjem.
"Georgiosu Dikaulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem. Gre za trenerja, ki je kljub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke," je Erjavec izjavil za krovno zvezo.
