Košarka

Slovenske košarkarice so dobile novega selektorja

Ljubljana, 21. 10. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 8 minutami

David Gaspar bo naslednji dve leti sedel na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentance, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Madžar je nasledil Grka Georgiosa Dikaulakosa. Imenovanje mladega madžarskega trenerja je na dopisni seji že potrdil izvršni odbor KZS.

David Gaspar je tako postal 11. selektor ženske članske reprezentance.

"Slovenska košarka je znana po visokih standardih, zato mi je v veliko čast, da sem postal del ženske reprezentance. Trudil se bom po najboljših močeh, da izpolnim pričakovanja ter skupaj dosežemo zastavljene cilje. Z velikim veseljem pričakujem prihajajoče izzive," je ob imenovanju za spletno stran krovne zveze dejal Gaspar.

Medtem pa je predsednik KZS Matej Erjavec povedal, da so se na zvezi ekspresno dogovorili za sodelovanje z Gasparjem.

"Georgiosu Dikaulakosu se zahvaljujem za izjemen prispevek slovenski ženski košarki v njegovih štirih letih delovanja na mestu selektorja. Potem ko se je odločil, da se posveti novim izzivom, smo zelo veseli, da smo se za sodelovanje ekspresno hitro dogovorili s priznanim madžarskim strokovnjakom Davidom Gasparjem. Gre za trenerja, ki je kljub mladosti že zelo cenjen v svetu ženske košarke in s tem imenovanjem še naprej sledimo želji po vrhunskem strokovnjaku na vrhu slovenske ženske reprezentančne stroke," je Erjavec izjavil za krovno zvezo.

David Gaspar Matej Erjavec KZS slovenska ženska košarkarska reprezentanca
