Slovenske košarkarice srebrne na evropskem prvenstvu do 16 let

Za Slovenijo je to prva medalja na evropskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

S prebojem med štiri najboljše na EP si je zasedba selektorja Roberta Stojkovića zagotovila udeležbo na naslednjem svetovnem prvenstvu.