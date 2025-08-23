Svetli način
Košarka

Slovenske košarkarice srebrne na evropskem prvenstvu do 16 let

Bukarešta, 23. 08. 2025 21.45 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je morala priznati premoč Španiji, ki je bila boljša z 62:47.

Za Slovenijo je to prva medalja na evropskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

S prebojem med štiri najboljše na EP si je zasedba selektorja Roberta Stojkovića zagotovila udeležbo na naslednjem svetovnem prvenstvu.

Španke, ki so Slovenijo prepričljivo premagale že v skupinskem delu (61:30), so osvojile tretjo zlato medaljo za Španijo v mlajših kategorijah v 2025. Evropske prvakinje so bile tudi s selekcijami do 18 in 20 let, medtem ko je Španija v članski konkurenci izgubila v finalu z Belgijo.

