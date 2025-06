Slovenske košarkarice v Bologni opravile prvi trening

Litva naj bi bila najlažji tekmec Slovenk v Bologni, a prve tekme so na prvenstvu vedno zelo zahtevne. Litovke bodo na prvenstvu nastopile dvanajstič, prvič po letu 2015 (leta 1997 so celo osvojile naslov evropskih prvakinj), a je njihova ženska košarka v zadnjih letih v precejšnjem vzponu.

"Velika tekmovanja so vedno posebna zgodba v naših karierah. Za nami so kakovostne priprave. Smo samozavestne in komaj čakamo na prvi sodniški met. Morda je prisotno malce pozitivne nervoze, ki pa bo zbledela, ko pritečemo na parket in dosežemo prvi koš. Na prvenstvu ni slabih ekip," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejala Eva Lisec.

"Naša skupina je zelo odprta, kjer vsak lahko premaga vsakega. V reprezentanci Litve nismo osredotočene zgolj na eno posameznico, temveč smo se posvetile celotni ekipi. Predvsem pa moramo gledati nase. Slediti moramo naši igri ter planu, ki ga je pripravil strokovni štab. Verjamemo vase. Ni pomembno, kdo nam stoji na drugi strani igrišča. Pomembno bo, da bo naša igra prava," je dodala.