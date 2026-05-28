Košarka

Slovenske košarkarice v drugo izgubile proti Črni gori

Maribor, 28. 05. 2026 22.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija ženske košarka

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Mariboru proti Črni gori odigrala še drugo prijateljsko tekmo. Po sredini zmagi slovenskih košarkaric so bile danes uspešnejše Črnogorke, ki so slavile z 82:69.

Slovenska zasedba je drugo pripravljalno tekmo pričakala še v dodatno premešani zasedbi. Selektor David Gaspar je počitek namenil Zali Friškovec, ki je tekmo spremljala s klopi. Tudi Tina Cvijanović v vlogi nadomestne kapetanke danes ni zaigrala. V primerjavi z zadnjo marčevsko reprezentanco so bile tako na parketu le Mojca Jelenc, Zoja Štirn in Blaža Čeh.

Črnogorke so po sredinem porazu 70:82 pripravile silovit odgovor in odlično začele z vodstvom 12:0. Prvi koš Slovenkam so dopustile po štirih minutah igre. V nadaljevanju so Slovenke zaigrale bolje in se bližale tekmicam. Po prvi četrtini so zaostajale za tri točke, v začetku druge pa izenačile na 23:23.

A razpoložene tekmice so z delnim izidom 18:4 ob polčasu pobegnile v vodstvo 41:27, z enako prednostjo pa so se podale tudi v zadnjih deset minut tekme. Slovenke so se nekaj minut pred koncem približale na deset točk zaostanka, a jim kaj več kot to ni uspelo.

Jelenc je zbrala 18 točk in pet skokov, Štirn je vpisala 14 točk in pet skokov, medtem ko so Ana Nuša Anžič, Ela Modrić in Živa Mišjak Cujnik prispevale po osem točk.

Slovenke košarkarice
FOTO: KZS

Slovenske košarkarice bodo po prostem petku opravile še zadnje dni tokratnega pripravljalnega kampa, v Mariboru bodo ostale do torka.

"Na tokratnem kampu smo poudarek namenili osnovnim košarkarskim elementom. Nismo gradili nekih zapletenih akcij, temveč delali na osnovah naših obrambnih in napadalnih principov. Želeli smo videti igralke, ki doslej niso dobile veliko priložnosti. Z videnim sem zelo zadovoljen, saj dekleta trenirajo res dobro," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Gaspar.

Izbrano vrsto jeseni čaka novo uradno merjenje moči, ko se bo v drugem, odločilnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 pomerila proti Italiji, Latviji in Avstriji. Na EP se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz skupine.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več
To nam je po zmagi povedala Aleksandra April
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
La Toya v modri obleki na premieri finala Kmetije
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Ja, Chef!
Kmetija
Sanjski moški
Kotlina
