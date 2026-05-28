Slovenske košarkarice v drugo izgubile proti Črni gori

Slovenska zasedba je drugo pripravljalno tekmo pričakala še v dodatno premešani zasedbi. Selektor David Gaspar je počitek namenil Zali Friškovec, ki je tekmo spremljala s klopi. Tudi Tina Cvijanović v vlogi nadomestne kapetanke danes ni zaigrala. V primerjavi z zadnjo marčevsko reprezentanco so bile tako na parketu le Mojca Jelenc, Zoja Štirn in Blaža Čeh.

Črnogorke so po sredinem porazu 70:82 pripravile silovit odgovor in odlično začele z vodstvom 12:0. Prvi koš Slovenkam so dopustile po štirih minutah igre. V nadaljevanju so Slovenke zaigrale bolje in se bližale tekmicam. Po prvi četrtini so zaostajale za tri točke, v začetku druge pa izenačile na 23:23.

A razpoložene tekmice so z delnim izidom 18:4 ob polčasu pobegnile v vodstvo 41:27, z enako prednostjo pa so se podale tudi v zadnjih deset minut tekme. Slovenke so se nekaj minut pred koncem približale na deset točk zaostanka, a jim kaj več kot to ni uspelo. Jelenc je zbrala 18 točk in pet skokov, Štirn je vpisala 14 točk in pet skokov, medtem ko so Ana Nuša Anžič, Ela Modrić in Živa Mišjak Cujnik prispevale po osem točk.

