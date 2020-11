Slovenske košarkarice v grški "mehurček" po novi zmagi

Na tokratnem reprezentančnem seznamu sicer ni standardnih Zale Friškovec in Tine Trebec, ki se ubadata s poškodbo palca na desni roki oziroma okužbo z novim koronavirusom.

"Pred nami je težko pričakovan nov reprezentančni izziv. Tokrat v nekoliko drugačnih okoliščinah, ki bodo za vse reprezentance nekaj novega. Nekaj deklet se je v zadnjih tednih soočalo s takšnimi in drugačnimi težavami in na žalost tudi v tem ciklu ne bomo zaigrali v polni sestavi, a verjamem, da bodo odsotnost Zale Friškovec in Tine Trebecostale soigralke uspešno nadomestile. Prvo tretjino kvalifikacij smo opravili z odliko in vsi si želimo, da bi nadaljevali v podobnem slogu. Zavedamo se, da imamo lepo priložnost, da naredimo še dodaten korak k tretji zaporedni uvrstitvi na evropsko prvenstvo, in s takšnim razmišljanjem se bomo podali na parket. Glede na to, da se bomo v polni zasedbi zbrali šele na Kreti, pa seveda upam, da bodo igralke prispele zdrave,"pred novima kvalifikacijskima izzivoma pravi selektor naših košarkaric Damir Grgić.