Slovenske košarkarice v Mariboru premagale Poljakinje

V primerjavi s preteklimi pripravljalnimi tekmami je slovenski selektor Georgios Dikaiulakos v prvo postavo poleg Teje Oblak, Zale Friškovec, Ajše Sivka in Eve Lisec poslal Leo Debeljak. Slovenke so z razigranim napadom hitro prišle do prednosti 16:8, a se jim je nato ustavilo, kar so Poljakinje kaznovale in si z delnim izidom 9:0 priigrale vodstvo 25:19 v prvi četrtini.

V drugi četrtini so Slovenke hitro odgovorile. V zgolj dveh napadih so v nadaljevanju naprej izenačile in znova prevzele pobudo. Ritem igre sta dajali Zala Friškovec in Lea Debeljak, ki sta s 17 in 15 točkami na koncu bili tudi najučinkovitejši v domači vrsti, tehtnica se je znova prevesila na stran Slovenk. Delni izid 12:0 je prinesel vodstvo 41:30, ob odhodu na odmor pa je bilo 44:34.

Poljakinje so ob začetku drugega polčasa sprva znižale zaostanek na 41:47, a domačinke so vendarle znova našle svoj ritem in z razigrano Tino Jakovina hitro znova povečale vodstvo ter pri 68:48 dosegle največjo razliko na tekmi. V zadnji četrtini so Slovenke s kolektivno igro prednost zadržale in se veselile zmage s 83:72.