Slovenske košarkarice v petek proti Črnogorkam s podporo navijačev

Slovenske košarkarice so pretekli teden na Rogli opravile s prvim ciklom priprav pred evropskim prvenstvom, ki ga bosta junija gostili Španija in Francija. Po dnevu premora so se v sredo zbrale v Laškem, kjer bodo v petek odigrale prvo izmed sedmih pripravljalnih tekem pred odhodom na EP. Prve tekmice Slovenk bodo Črnogorke, ki se prav tako pripravljajo na EP. Črna gora se je na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2019 uvrstila na 12. mesto, Slovenija je bila deseta.

Črnogorke so sicer nastopile na petih evropskih prvenstvih, trenutno so 22. reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), Slovenija je na 30. mestu. Ekipi sta do zdaj odigrali pet medsebojnih tekem, vseh pet tekem pa je dobila Črna gora. Zadnjič sta se ekipi pomerili v Podgorici na dveh pripravljalnih tekmah pred EP junija leta 2017, ko je bila Črna gora boljša z 72:59 in 70:62.