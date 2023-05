Slovenske košarkarice v pripravah na EP prvič uspešne

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zabeležila prvo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo čez dobre tri tedne začelo v Ljubljani. Po dveh visokih porazih proti Madžarski je v Podčetrtku premagala Hrvaško s 86:78 (21:24, 49:37, 68:57).

Slovenke se bodo s Hrvaticami znova srečale že v sredo v Mengšu. Do začetka 39. evropskega prvenstva, ki bo potekalo od 15. do 25. junija v Sloveniji in Izraelu, bodo nato izbranke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikeulakosa odigrale še tri prijateljske tekme; 29. maja se bodo v Mariboru srečale s Poljsko, 8. ter 9. junija v Stožicah in Kranju pa s Črno goro. Slovenija je na uvodnih dveh tekmah izgubila z Madžarsko, 24. reprezentanco na lestvici Fiba. V Laškem s 23 točkami razlike, v Slovenskih Konjicah pa celo z dvaintridesetimi.

Hrvaška (28.), ki ni med šestnajstimi udeleženkami Eurobasketa, je bila bolj primeren tekmec za zaključek prve polovice priprav. Slovenske košarkarice, ki na lestvici mednarodne zveze zasedajo 19. mesto oziroma deseto med evropskimi reprezentancami, so do zmage prišle relativno suvereno in rutinirano. Na začetku drugega polčasa so vodile že z 21 točkami prednosti (62:41), v končnici pa so prepričljivo odbile napad Hrvaške, ki se je v 36. minuti približala na štiri točke zaostanka (76:72).

Po strelskem učinku so izstopale nosilke igre. Teja Oblak je ob stoodstotnem metu 7:7 iz igre in 8:8 s črte prostih metov dosegla 24 točk (6 skokov, 4 podaje, indeks 32), Zala Friškovec in Eva Lisec pa sta dodali vsaka po 15 točk in 10 skokov. "Naš cilj v pripravah niso zmage, saj gradimo igro dan za dnem, trening po trening. Do evropskega prvenstva imamo še precej časa in želimo biti najbolje pripravljene, ko bo to najbolj pomembno. Danes smo na trenutke že zelo dobro delovale," je po tekmi povedala Eva Lisec.

icon-expand Eva Lisec FOTO: Luka Kotnik