Georgios Dikaioulakos je novi trener slovenskih košarkaric

"Damir Grgić je žensko reprezentanco postavil na evropski košarkarski zemljevid in se v zgodovino slovenske ženske košarke zapisal z velikimi črkami. Za odlično delo v vseh teh letih se mu v imenu Košarkarske zveze Slovenije in svojem osebnem imenu iskreno zahvaljujem," je o odhajajočem selektorju povedal generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović. Grgić je slovenske košarkarice popeljal na tri Eurobaskete. Letošnje evropsko prvenstvo so končale v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale, kjer so izgubile proti Rusinjam.