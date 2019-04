Grgić bo sredi maja zbral reprezentančno 'družino' v pripravah na EP

Slovenske košarkarice bodo skupinski del EP med 27. in 30. junijem odigrale v Nišu, izločilni boji pa sledijo v prvem julijskem tednu v Beogradu. Na širšem seznamu selektorja Damirja Grgića je 22 košarkaric, dokončen seznam bo znan 14. maja. Znan je program priprav, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Slovenke bodo s pripravami 17. maja začele na Rogli, ter do odhoda v Niš opravile 35 dni priprav. Trenirale bood tudi v Laškem ter v Zrečah, tri dni bodo preživele tudi v Ljubljani, na edino gostovanje pa se bodo odpravile v latvijsko Rigo.

Grgićeve izbranke bodo odigrale osem pripravljalnih tekem. V Laškem se bodo 31. maja pomerile z reprezentanco Češke, dan kasneje jih v dvorani Tri Lilije čaka obračun s Hrvaško. Šestega junija jim bodo nasproti stale reprezentantke Švedske, 7. junija pa še izbrana vrsta Velike Britanije. Obe tekmi bo gostila dvorana Polaj v Trbovljah. Zadnji test na domačem parketu bodo Slovenke opravile proti Slovakinjam 14. junija v Škofji Loki. Nato bodo v Ljubljani odigrale še povratni dvoboj, ki pa bo zaprt za javnost. Tik pred odhodom na EP jih 21. in 22. junija čaka še gostovanje v Latviji, kjer bodo odigrale tekmi z domačo reprezentanco in zasedbo Kitajske.

"Skupaj s sodelavci smo si zamislili obsežen program priprav in Košarkarska zveze Slovenije nam bo tudi tokrat omogočila vrhunske pogoje za delo. Naša naloga je, da trdo treniramo in se na prvenstvo dobro pripravimo, saj bomo le tako zmožni prikazati igre, ki so nas krasile v zadnjem reprezentančnem obdobju. Veseli me, da nas bodo naši zvesti navijači že med pripravami lahko spremljali na petih domačih tekmah in upam, da se bodo v velikem številu odpravili tudi v Niš. Njihova glasna podpora bo še kako dobrodošla. V naslednjih dneh nas čaka malce oddiha, nato pa že komaj čakam, da se zbere reprezentančna družina," je v izjavi za KZS dejal Grgić.

Slovenke bodo evropsko prvenstvo začele 27. junija, ob 16. uri, ko se bodo pomerile z Madžarkami. Tekmo drugega kola proti Turčiji bodo igrale ob 16. uri (28.6.), po dnevu premora pa se bodo na tretji tekmi (30.6.) ob 18.30 pomerile še z Italijo.