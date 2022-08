Slovenske košarkarje čaka prva v nizu šestih pripravljalnih tekem

Selektor Aleksander Sekulić bo imel na voljo igralce, ki so začeli priprave in ki so se v prvem delu v Kranjski Gori posvetili fizični kondiciji. Od ponedeljka je teh šestnajst košarkarjev zbranih v Laškem, danes pa se jim bosta pridružila še Vlatko Čančar in Mike Tobey . Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil naslednji teden, Goran Dragić , ki še ni sporočil svoje odločitve o nadaljevanju reprezentančne kariere, pa se bo iz ZDA, kjer je v torek uradno podpisal pogodbo z novim delodajalcem, Chicago Bulls, vrnil v prihodnjih dneh.

Slovenijo uvodna tekma na evropskem prvenstvu v Kölnu čaka 1. septembra proti Litvi, pred tem pa bo 25. avgusta v Celju gostila Estonijo v kvalifikacijah za SP ter se 28. avgusta v Münchnu pomerila še z Nemčijo. To bosta prvi dve tekmi nadaljnjega skupinskega dela, kjer so se prve tri reprezentance iz skupine C in skupine D združile v skupino J. Slovenija je v drugi del kvalifikacij prenesla 10 točk kar zaenkrat zadošča za tretje mesto, ki je tudi zadnje, ki neposredno vodi na SP. To bo na sporedu med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023, gostile pa ga bodo Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).