Slovenske košarkarje čaka zadnji veliki preizkus pred EuroBasketom

Srbija ima s trikratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem ter še štirimi igralci iz najmočnejše lige na svetu na evropskem prvenstvu zgolj en cilj - zlato medaljo, ki bi bila prva na velikih tekmovanjih po več kot 20 letih. Pri Sloveniji je Luka Dončić edini košarkar, ki igra v ligi NBA.
Srbija je lani na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto medaljo, 2023 je bila srebrna na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nazadnje na stopničkah stala 2017, ko jo je v finalu v Istanbulu premagala prav Slovenija.
Zasedba Aleksandra Sekulića letos nima tako visokih ambicij, saj je reprezentanca v fazi pomlajevanja, vseeno pa se igralci veselijo nastopa pred polno dvorano Arena v Beogradu.
"Komaj čakamo, da se pomerimo s Srbijo, ki ima verjetno eno najboljših zasedb v zadnjih desetletjih. To bo zagotovo dober test, ki bo pokazal našo vrednost v primerjavi z najboljšimi reprezentancami v Evropi," pravi Klemen Prepelič.
Slovenija je v pripravah na EP odigrala pet tekem in premagala zgolj Veliko Britanijo. Dvakrat je izgubila z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo.
Po povratku iz Beograda bo selektor Sekulić razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.
