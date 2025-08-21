Svetli način
Košarka

Slovenske košarkarje čaka zadnji veliki preizkus pred EuroBasketom

Beograd, 21. 08. 2025 07.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v Beogradu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo naslednji teden. Ob 20. uri se bo v Beogradu pomerila s Srbijo, ki velja za glavnega favorita za zlato medaljo in ki je dobila vseh svojih šest pripravljalnih tekem s povprečno več kot 27 točkami razlike.

Srbija ima s trikratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem ter še štirimi igralci iz najmočnejše lige na svetu na evropskem prvenstvu zgolj en cilj - zlato medaljo, ki bi bila prva na velikih tekmovanjih po več kot 20 letih. Pri Sloveniji je Luka Dončić edini košarkar, ki igra v ligi NBA.

Srbija je lani na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto medaljo, 2023 je bila srebrna na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nazadnje na stopničkah stala 2017, ko jo je v finalu v Istanbulu premagala prav Slovenija.

Selektor Aleksander Sekulić bo končni seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice, razkril po obračunu s Srbijo.
FOTO: Luka Kotnik

Zasedba Aleksandra Sekulića letos nima tako visokih ambicij, saj je reprezentanca v fazi pomlajevanja, vseeno pa se igralci veselijo nastopa pred polno dvorano Arena v Beogradu.

"Komaj čakamo, da se pomerimo s Srbijo, ki ima verjetno eno najboljših zasedb v zadnjih desetletjih. To bo zagotovo dober test, ki bo pokazal našo vrednost v primerjavi z najboljšimi reprezentancami v Evropi," pravi Klemen Prepelič.

Slovenija je v pripravah na EP odigrala pet tekem in premagala zgolj Veliko Britanijo. Dvakrat je izgubila z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo.

Preberi še

Po povratku iz Beograda bo selektor Sekulić razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.

