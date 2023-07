Slovenske mladinke na krilih izjemne Ajše Sivke razbile Srbijo za finale

Najboljša igralka v zasedbi selektorja Ernesta Novaka je bila Ajša Sivka, ki je dosegla 30 točk, 12 skokov in 7 podaj ter imela statistični indeks 45. Sledile so ji Zoja Štirn z 21 točkami ter Kim Žibert in Lea Bartelme, ki sta jih zbrali po enajst.