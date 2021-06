Slovenske olimpijske sanje usahnile v polfinalu

Slovenski košarkarji so izločilni dan olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Debrecenu začeli s prepričljivo zmago v repasažu. Z 21:12 so ugnali Romune in se odločno podali v polfinalni boj z Madžari. Začeli so ga odlično ter povedli s petimi točkami razlike. Madžari se na krilih navijačev niso predali, Slovence sredi tekme ujeli in v razburljivi končnici prišli do zmage 19:16 ter s tem finalnega obračuna z Belgijci. Slednji so gostitelje ugnali z 21:14 in si zagotovili zadnjo vozovnico za Tokio. "Po zelo dobrem začetku tekme smo Madžarom dovolili, da so se vrnili v igro. Na koncu je tudi malo športne srečne tekmo prevesilo v njihovo korist in morali smo jim čestitati za zmago. Fantje so se borili po najboljših močeh, a na žalost to ni bilo dovolj in ni se nam uspelo uvrstiti na olimpijske igre," je za uradno spletno stran KZS povedal selektor slovenske reprezentance v košarki 3x3 Matic Vidic.

Na olimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Srbija, Rusija, Kitajska in Japonska, ki so bile na turnir uvrščene neposredno, ter Poljska, Nizozemska in Latvija, ki so si nastop na igrah priigrale na turnirju v Gradcu pred tednom dni. Osmega udeleženca je dal turnir v Debrecenu, to je postala reprezentanca Belgije.

Izidi, polfinale:

Slovenija - Madžarska 16:19

Kavgič 1, Finžgar 5, Ovnik 5, Srebovt 5; Demeter 5, Kerpel-Fronius 5, Keller 1, Ivosev 8.

Dodatna tekma za polfinale:

Slovenija - Romunija21:12

Kavgič 2, Finžgar 9, Ovnik 4, Srebovt 6; Mainea 4, Costeiu 1, Coconea 3, Chițu 4.

Prvi dan turnirja v Debrecenu so bili na sporedu dvoboji v skupini A. Za uvod je Belgija z 19:14 ugnala Ukrajino, nato je bila od Ukrajincev z 21:14 boljša še Slovenija, ki pa je v odločilni tekmi za neposredno uvrstitev v polfinale morala priznati premoč Belgiji. Belgijci so zmagali z 20:18 in osvojili prvo mesto v skupini A. S tem so si priigrali neposredno uvrstitev v polfinale, Slovence in Ukrajince pa v nedeljo najprej čaka nastop v repasažu. V soboto so bili odigrani še dvoboji v skupini B. Z dvema zmagama so prvo mesto zasedli gostitelji Madžari, drugi so bili Mongolci in tretji Romuni.

Skupinski del:

Slovenija- Ukrajina21:14

Kavgič 4, Finžgar 7, Ovnik 5, Srebovt 5; Balaban 4, Kobets 3, Davydiuk 4, Noskov 3.

Slovenina -Belgija 18:20

Kavgič 7, Finžgar 1, Ovnik 3, Srebovt 7; Vervoort 6, Celis 9, Bogaerts 5, Marien.