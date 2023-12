'Ekipa ostaja skupaj in v Evropskem pokalu se tudi trudimo'

Cedevita Olimpija se je tokrat v Tivoliju vesela nove, devete zmage v rednem delu AdmiralBet Lige ABA. Zmaji so vsaj začasno skočili na tretje mesto v regionalnem tekmovanju, Krka ostaja predzadnja. Na tekmi, ki je potekala v duhu družbeno odgovornega projekta Zmajev nasmeh, so domači slavili z rezultatom 91:79.

Glavni trener Olimpije Simone Pianigiani je tudi po zmagi znova omenil poškodbe, ki so trn v njegovi peti že celotno sezono: "Zasluge za zmago in vse pozitivne misli usmerjam k mojim igralcem. Težko je igrati na takšen način, ko imaš probleme pri seznamu igralcev, ki so na voljo za igro. Že pred tedni sem izpostavil, da imajo igralci zelo dober pristop na treningih in tekmah, enako velja zdaj. Ekipa ostaja skupaj in se trudi po svojih najboljših močeh, to velja zadnje tri mesece. Tudi v Evropskem pokalu se trudimo in igralci, skupaj s štabom bomo nadaljevali z delom in jih skušali motivirati. O težavah s številom skokom ne bom veliko govoril, saj igralci igrajo na položajih, ki niso primarno njihovi. Dali smo vse od sebe, in to je tisto, kar je najbolj pomembno."