Slovenski košarkarji proti Madžarom prebijajo 'led' v kvalifikacijah za EP

Slovenci imajo na Madžare lepe spomine, na 11 tekmah so dosegli devet zmag. Naši vzhodni sosedje so do zdaj slavili samo dvakrat, leta 1992 in 2004 so bili obakrat boljši na pripravljalnih tekmah, medtem ko na uradnih proti Sloveniji še ne poznajo slasti zmage.

Prenos uvodne tekme kvalifikacij za nastop na košarkarskem EP med Madžarsko in Slovenijo se na Kanalu A in VOYO začne ob 17.45. V nedeljo pa sledi še prenos tekme iz Kopra, kjer bo Slovenija gostila Avstrijo.

Zadnjo medsebojno tekmo sta Slovenija in Madžarska odigrali v Mariboru na pripravah pred evropskim prvenstvom leta 2017. Pred 2500 gledalci so varovanci Igorja Kokoškova slavili s 84:64, najboljši strelec pa je bil Luka Dončić z 18 točkami, medtem ko jih je Gašper Vidmar dodal 13. Obeh omenjenih tokrat ni v postavi, bo pa Trifunović računal na organizatorja igre Alekseja Nikolića in Luka Rupnika, branilce Klemna Prepeliča, Jako Blažiča, Gregorja Hrovata, Blaža Mesička in Alena Hodžiča, krilna igralca Eda Murića ter Blaža Mahkovica ter centre Jordana Morgana, Žigo Dimca in Jana Kosija. V nedeljo pa Slovence čaka domača tekma v tem ciklusu, v nedeljo se bodo v Kopru pomerili z Avstrijo.