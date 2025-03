Slovenski košarkarji avgusta dvakrat s svetovnimi prvaki

Slovenski košarkarji bodo nato odpotovali še v Rigo, ki bo gostila izločilne boje letošnjega Eurobasketa, in se 15. avgusta pomerili z Litvo, 16. avgusta pa še z reprezentanco Latvije.

Dokončen seznam pripravljalnih tekem bodo na Košarkarski zvezi Slovenije sicer sestavili po žrebu skupin evropskega prvenstva, ki bo opravljen 27. marca v Rigi. Slovenska reprezentanca sicer že ve, da bo Eurobasket začela v skupini D, ki bo tekme igrala v Katowicah, in ima v skupini že Poljsko in Islandijo. Najbolj nestrpno Slovenija, ki bo v drugem bobnu, pričakuje tekmece iz prvega bobna, v katerem so Srbija, Nemčija, Francija in Španija.