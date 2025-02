Slovenski košarkarji bodo proti Izraelu lovili prvo mesto v skupini

V slovenski skupini so že znani vsi trije potniki na EP, ki se bo konec avgusta začelo v štirih državah. Poleg Slovenije in Izraela je to še Portugalska, medtem ko je Ukrajina, ki jo je pomlajena zasedba pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića v petek prav tako v Rigi premagala s 84:71, prepričljivo zadnja.