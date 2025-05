Slovenski košarkarji bodo v torek dobili nasprotnike za SP 2027

Slovenci so po tem kriteriju uvrščeni v drugi kakovostni boben, saj Slovenija na evropski lestvici zaseda sedmo mesto in bo tako ena izmed osmih nosilk žreba.

Reprezentance iz prvega, četrtega, petega in osmega kakovostnega bobna bodo namreč razvrščene v kvalifikacijske skupine A, C in E. Reprezentance iz drugega, tretjega (Italija, Črna gora, Poljska, Češka), šestega (Estonija, Velika Britanija) in sedmega bobna (Švedska, Islandija, Portugalska) bodo tvorile kvalifikacijske skupine B, D, F in H.

V evropski del kvalifikacij za nastop na SP se bo podalo 32 reprezentanc, ki bodo v prvem krogu razporejene v osem skupin s štirimi ekipami (A-H). Vsako moštvo bo v tem delu tekmovanja odigralo šest tekem (tri doma in tri v gosteh) v treh tekmovalnih oknih. V vsakem oknu bosta na sporedu dve tekmi.

Prvo kvalifikacijsko okno bo med 24. novembrom in 2. decembrom, drugo bo prihodnje leto med 23. februarjem in 3. marcem, tretje pa med 29. junijem in 7. julijem 2026.