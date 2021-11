Slovenski košarkarji boljši tudi od Švedske za popoln začetek kvalifikacij

Slovenska košarkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Po četrtkovi tesni zmagi v Zagrebu proti Hrvaški je v Kopru premagala Švedsko s 94:89.

Slovenija bo naslednji kvalifikacijski termin pričakala na prvem mestu v skupini C. Konec februarja 2022 jo čakata dve tekmi s Finsko, ki je danes po uvodnem porazu s Švedsko premagala Hrvaško s 77:71. V prvem delu kvalifikacij bo vsaka reprezentanca odigrala šest tekem, v nadaljevanje kvalifikacij pa se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine. Slovenija se bo križala s skupino D, v kateri so Estonija, Izrael, Nemčija in Poljska. Po dveh krogih ima Izrael poln izkupiček, Nemčija in Estonija sta zmagal po enkrat, Poljska pa je še brez uspeha.