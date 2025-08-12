Svetli način
Košarka

Slovenski košarkarji do 16 let preko Izraela v četrtfinale

Tbilisi, 12. 08. 2025 23.03 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Mladi slovenski košarkarji do 16 let so se na evropskem prvenstvu v Tbilisiju uvrstili v četrtfinale. V osmini finala so s 87:66 premagali Izrael.

Slovenski košarkarji do 16 let
Slovenski košarkarji do 16 let FOTO: KZS

Slovenci so skupinski del tekmovanja zaključili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. V osmini finala so se pomerili s tretjeuvrščeno ekipo skupine A - Izraelom. Premagali so ga zanesljivo, najboljši strelec tekme je bil z 20 točkami Matic Rezec. Z 19 točkami in 11 skoki mu je sledil Nejc Rožnik. K temu je Lun Jarc dodal še 15 točk in osem skokov.

Slovenski košarkarji do 16 let
Slovenski košarkarji do 16 let FOTO: KZS

Slovence četrtfinalna tekma čaka v sredo, 13. avgusta, ko se bodo pomerili z Latvijo.

košarka slovenija u16
