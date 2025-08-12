Slovenski košarkarji do 16 let preko Izraela v četrtfinale

Slovenci so skupinski del tekmovanja zaključili z dvema zmagama in enim porazom ter tako zasedli drugo mesto v skupini B. V osmini finala so se pomerili s tretjeuvrščeno ekipo skupine A - Izraelom. Premagali so ga zanesljivo, najboljši strelec tekme je bil z 20 točkami Matic Rezec. Z 19 točkami in 11 skoki mu je sledil Nejc Rožnik. K temu je Lun Jarc dodal še 15 točk in osem skokov.