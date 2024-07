Slovenski košarkarji do 20 let v tesni končnici izgubili boj za zlato

Za Slovenijo je to 12. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in šesta zadnje selekcije pred vstopom v člansko konkurenco. Prvo srebro so fantje osvojili 1998 v Trapaniju, nato so bili dvakrat evropski prvaki na Ohridu 2000 in v Brno 2004, uspeh so ponovili tudi v koronskem letu 2021 v Heraklionu, 2006 v Izmirju pa so zasedli tretje mesto.

Urban Klavžar je bil izbran v prvo peterko prvenstva, v kateri sta še Francoza Noah Penda in Zacharie Perrin, ki je bil tudi najkoristnejši igralec (MVP) tekmovanja, Belgijec Nathan Missia Dio ter Grk Vangelis Zogris.

Ob tem so slovenske mlajše selekcije osvojile še šest medalj. Dekleta do 18 let so bila lani zlata na EP v Turčiji, fantje do 18 let imajo dve srebrni medalji (Nemčija 2002, Turčija 2021) ter eno bronasto (Grčija 2019), dekleta do 20 let so bila druge 2017 na Portugalskem, ženska reprezentanca do 16 let pa bronasta 2021 prav tako na Portugalskem.