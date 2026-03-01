Slovenija z delnim izidom 8:0 ujela priključek (22:21)*

Pred slovenskimi košarkarji je še druga zaporedna kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo 2027 proti češki izbrani vrsti. Po visoki petkovi zmagi v Kopru, kjer je bilo kar +40 za varovance seleketorja Aleksandra Sekulića, Slovenci pravkar gostujejo v Jihlavi in iščejo še tretjo zmago v dozdajšnjih kvalifikacijah.