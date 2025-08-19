Dončić navdušuje, že pred polčasom je presegel mejo 20 točk

Slovenski košarkarji po štirih zaporednih porazih na prijateljskih obračunih pred EuroBasketom v domačih Stožicah lovijo prvo zmago. Luka Dončić je po težavah s kolenom pripravljen in igra proti Veliki Britaniji, ki prav tako še ni okusila slasti zmage v pripravljalnem obdobju. Po prvi četrtini so domači vodili 27:22.

Slovenija je pred obračunom z Britanci odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil na zgolj dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal, da lahko njegovi soigralci računajo nanj. Izpustil je eno tekmo z Nemčijo ter prvo na turnirju v Rigi, proti Latviji pa je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno. Na srečo so zdravniški pregledi ovrgli sum poškodbe, tako da je bil Dončić na obračunu z Britanci v kadru selektorja Aleksandra Sekulića. Enako je veljalo za ostale košarkarje, ki so na zadnjih dveh tekmah dobili nekaj udarcev in odrgnin.

Luka Dončić je bil po težavah s kolenom nared za obračun z Veliko Britanijo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Velika Britanija bo šestič nastopila na evropskih prvenstvih, še nikoli doslej pa se ni prebila čez skupinski del. V zasedbi je zgolj en igralec iz Evrolige, Quinn Ellis, ki je soigralec Vlatka Čančarja in Josha Neba v Milanu. Izstopajoči vlogi v ekipi imata še Myles Hesson, ki igra v Litvi, ter Gabe Olaseni, ki je član turškega Mersina. Velika Britanija je pred tekmo v Stožicah v pripravah na EP odigrala tri tekme. Izgubila je s Francijo, Belgijo in nazadnje proti Bosni in Hercegovini s tridesetimi točkami razlike.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko je bila prva tekma pripravljalnega obdobja z Nemčijo odigrana pred razprodanimi Stožicami, so bili gostujoči košarkarji tokrat priča polpraznim tribunam. Selektor Sekulić je v prvo peterko domačih postavil Luko Dončića, Klemna Prepeliča, Gregorja Hrovata, Eda Murića in Alena Omića. Stavil na izkušnje, mladi reprezentanti pa so na svojo priložnost čakali na klopi za rezerviste.

Obračun članske reprezentance z Veliko Britanijo so si ob igrišču ogledali tudi člani slovenske kadetske reprezentance, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bron. Poleg njih so bili še mlajši košarkarji, člani reprezentance do 16 let, ki so osvojili bron na minulem evropskem prvenstvu.