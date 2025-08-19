Dončić navdušuje, že pred polčasom je presegel mejo 20 točk

Slovenija je pred obračunom z Britanci odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil na zgolj dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal, da lahko njegovi soigralci računajo nanj. Izpustil je eno tekmo z Nemčijo ter prvo na turnirju v Rigi, proti Latviji pa je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno.
Na srečo so zdravniški pregledi ovrgli sum poškodbe, tako da je bil Dončić na obračunu z Britanci v kadru selektorja Aleksandra Sekulića. Enako je veljalo za ostale košarkarje, ki so na zadnjih dveh tekmah dobili nekaj udarcev in odrgnin.
Velika Britanija bo šestič nastopila na evropskih prvenstvih, še nikoli doslej pa se ni prebila čez skupinski del. V zasedbi je zgolj en igralec iz Evrolige, Quinn Ellis, ki je soigralec Vlatka Čančarja in Josha Neba v Milanu. Izstopajoči vlogi v ekipi imata še Myles Hesson, ki igra v Litvi, ter Gabe Olaseni, ki je član turškega Mersina. Velika Britanija je pred tekmo v Stožicah v pripravah na EP odigrala tri tekme. Izgubila je s Francijo, Belgijo in nazadnje proti Bosni in Hercegovini s tridesetimi točkami razlike.
Medtem ko je bila prva tekma pripravljalnega obdobja z Nemčijo odigrana pred razprodanimi Stožicami, so bili gostujoči košarkarji tokrat priča polpraznim tribunam. Selektor Sekulić je v prvo peterko domačih postavil Luko Dončića, Klemna Prepeliča, Gregorja Hrovata, Eda Murića in Alena Omića. Stavil na izkušnje, mladi reprezentanti pa so na svojo priložnost čakali na klopi za rezerviste.
Obračun članske reprezentance z Veliko Britanijo so si ob igrišču ogledali tudi člani slovenske kadetske reprezentance, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bron. Poleg njih so bili še mlajši košarkarji, člani reprezentance do 16 let, ki so osvojili bron na minulem evropskem prvenstvu.
V prvih minutah so se Britanci dobro kosali z domačini, nato pa so Prepelič, Dončić in Hrovat poskrbeli za prvo občutno prednost Slovenije (19:9). Gostje so pred koncem prve četrtine izkoristili slabe tri minute, ki jih je Dončić preživel na klopi in se pred začetkom druge četrtine približali na 27:22. Na začetku druge četrtine se je prvi zvezdnik obračuna vrnil na parket in Slovenija je znova hitro pobegnila nič hudega slutečim nasprotnikom. Po treh minutah druge četrtine so domači vodili 40:24.
