Košarka

Dončić navdušuje, že pred polčasom je presegel mejo 20 točk

Ljubljana, 19. 08. 2025 19.41 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
Milan Doknić
Komentarji
17

Slovenski košarkarji po štirih zaporednih porazih na prijateljskih obračunih pred EuroBasketom v domačih Stožicah lovijo prvo zmago. Luka Dončić je po težavah s kolenom pripravljen in igra proti Veliki Britaniji, ki prav tako še ni okusila slasti zmage v pripravljalnem obdobju. Po prvi četrtini so domači vodili 27:22.

Slovenija je pred obračunom z Britanci odigrala štiri pripravljalne tekme in izgubila dvakrat z Nemčijo ter po enkrat z Litvo in Latvijo. Luka Dončić je nastopil na zgolj dveh tekmah, skupno je igral 45 minut, v katerih je s 45 točkami dokazal, da lahko njegovi soigralci računajo nanj. Izpustil je eno tekmo z Nemčijo ter prvo na turnirju v Rigi, proti Latviji pa je igrišče zapustil na začetku drugega polčasa po udarcu v koleno.

Na srečo so zdravniški pregledi ovrgli sum poškodbe, tako da je bil Dončić na obračunu z Britanci v kadru selektorja Aleksandra Sekulića. Enako je veljalo za ostale košarkarje, ki so na zadnjih dveh tekmah dobili nekaj udarcev in odrgnin.

Luka Dončić je bil po težavah s kolenom nared za obračun z Veliko Britanijo
Luka Dončić je bil po težavah s kolenom nared za obračun z Veliko Britanijo FOTO: Aljoša Kravanja

Velika Britanija bo šestič nastopila na evropskih prvenstvih, še nikoli doslej pa se ni prebila čez skupinski del. V zasedbi je zgolj en igralec iz Evrolige, Quinn Ellis, ki je soigralec Vlatka Čančarja in Josha Neba v Milanu. Izstopajoči vlogi v ekipi imata še Myles Hesson, ki igra v Litvi, ter Gabe Olaseni, ki je član turškega Mersina. Velika Britanija je pred tekmo v Stožicah v pripravah na EP odigrala tri tekme. Izgubila je s Francijo, Belgijo in nazadnje proti Bosni in Hercegovini s tridesetimi točkami razlike.

Medtem ko je bila prva tekma pripravljalnega obdobja z Nemčijo odigrana pred razprodanimi Stožicami, so bili gostujoči košarkarji tokrat priča polpraznim tribunam. Selektor Sekulić je v prvo peterko domačih postavil Luko Dončića, Klemna Prepeliča, Gregorja Hrovata, Eda Murića in Alena Omića. Stavil na izkušnje, mladi reprezentanti pa so na svojo priložnost čakali na klopi za rezerviste.

Obračun članske reprezentance z Veliko Britanijo so si ob igrišču ogledali tudi člani slovenske kadetske reprezentance, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bron. Poleg njih so bili še mlajši košarkarji, člani reprezentance do 16 let, ki so osvojili bron na minulem evropskem prvenstvu.

V prvih minutah so se Britanci dobro kosali z domačini, nato pa so Prepelič, Dončić in Hrovat poskrbeli za prvo občutno prednost Slovenije (19:9). Gostje so pred koncem prve četrtine izkoristili slabe tri minute, ki jih je Dončić preživel na klopi in se pred začetkom druge četrtine približali na 27:22. Na začetku druge četrtine se je prvi zvezdnik obračuna vrnil na parket in Slovenija je znova hitro pobegnila nič hudega slutečim nasprotnikom. Po treh minutah druge četrtine so domači vodili 40:24.

velika britanija slovenija luka dončić eurobasket košarka
KOMENTARJI (17)

Podlesničar
19. 08. 2025 20.47
Naši grejo lahko igrat v ŠKL.
0 0
bokasana
19. 08. 2025 20.46
kdo je strokovni komentator na sk1
0 0
Eos_5
19. 08. 2025 20.40
+0
Referendum ta ukinitev RTV prispevka, ker ne moremo gledati tekme slovenske reprezentance.
1 1
Kriss-slo
19. 08. 2025 20.24
+3
Kaksne mamo mi igralce...to je neverjetno..tako malo kvalitete ni bilo tudi ob osamosvojitvi...zdej tudi lahko vidte zakaj so se otepal omica..katastrofa..prakticno smo brez centra..kje tukaj vidte vi mlade??mladi so trenutno nekonkurencni oz premalo kvalitetni..in za piko na i se znebimo se enga redkih "kvalitetnih" zorana dragica ker je tako rekel doncic..vemi da sta dva klana med seboj zelo skregana..dragic,nesterovic in doncic-a...v vsej te zgodbi je sekulic se najmanj kriv..je pa dejstvo da je treba menjat vse,ker je cirkus
4 1
Castrum
19. 08. 2025 20.27
+1
Veliko resnice si napisal...ampak dejstvo pa je, da imamo selekcije od 16 do 21 let, ene najboljših na svetu.
1 0
tmj
19. 08. 2025 20.33
kdo je kriv če ni igralcev če ni kemije če ...... jz mislm da selektor ..sej bo dončič sam odigral
0 0
Kriss-slo
19. 08. 2025 20.38
Ja med boljsimi ja..samo dejstva so da od teh 90% teh igralcev clanske rep ne bo vidl..oni so dobri kot kolektiv ..mi pa rabimo od csake generacije 1,2 vrhunska igralca..in od vseh teh ki jih spremljam ni nobenega ma nivoju becirovica,udriha,lorbka,nachbarja,..in vsi ki so kvalitetni so bekovski polozaji..centrov prakticno ni..je krilni center lun jarc..to je se dalec od neke garancije..v rokometu smo imeli leta nazaj sv mladinske prvake..od te generacije v clanih igra samo kristja horzen..toliko o pomembnosti teh tekmovanj..je pa neka garancija da bomo vsaj konkurencni prvim 10im v evropi..evropski prvaki smo bili prvic in zadnjic...in doncic je tudi prvic in zadnjic..tako kot pogacar..smo lahko beseli da.smo vse to v zivo gledali..ker naslednje generacije tega ne bodo imeli vec ..niti blizi tega lar je bilo 10 let
0 0
Kriss-slo
19. 08. 2025 20.40
Aja selektor ga more se vtaknt da se rodi kalsen kvaliteten al kako si si to zamislu..nevwrjetno..to je tako kot bi rekel da ce bi olimpijo vodil murinjo bi igrali v ligi prvakov
0 0
2mt8
19. 08. 2025 20.16
+0
Tudi LA Lakers bodo kar nekaj časa lovili prvo zmago
1 1
Janez Planinc
19. 08. 2025 20.02
+2
ja in kdaj bo tekma? nespo
2 0
StAnalitik
19. 08. 2025 20.01
+1
In če zmagajo VB jih boste kovali v zvezde.Niso omembe vredni in Sekulic ter ostali z Dončicem naj spokajo.
3 2
sevenup
19. 08. 2025 20.00
+1
Al ne bodo zmagali. Zakaj? Ker pač nič ni večno. Enkrat so bili prvaki Evropski. Tudi, če bi bila popolnoma ista ekipa nebi šlo. So sedaj drugi desetkrat boljši. Tako pač je.
1 0
Castrum
19. 08. 2025 20.21
+0
Bili smo 4 na OI, bili smo v polfinalu na EP Poljska....pa še marsikaj. Očitno nimaš pojma o slovenski košarki
1 1
Castrum
19. 08. 2025 19.59
+5
Pri VB samo en belec. Zanimivo.
5 0
niktalop
19. 08. 2025 19.58
+1
Velika zmaga VB v prpravljalni tekmi. Sekulić doživel še en uspeh svoje ekipe.
1 0
