Slovenski košarkarji pred zadnjo četrtino v zaostanku (66:68*)

Portugalska je minuli petek v Almadi na šesti medsebojni tekmi prvič premagala Slovenijo, ki je tako po februarskih zmagah nad Ukrajino in Izraelom na tretji tekmi kvalifikacij za EP 2025 doživela prvi poraz. Tekma v Kopru je hkrati zadnja domača tekma, saj bodo Slovenci februarja obakrat gostovali: 20. se bodo pomerili z Ukrajino in 23. še z Izraelom.

Slovenci so v Kopru povedli in prednosti do konca četrtine niso izpustili iz rok. Po osmih minutah so si priigrali dvomestno prednost (22:12), gostje pa so v izdihljajih prve četrtine s trojko Vladyslava Voytsa zaostanek znižali na -7 (24:17). Klemen Prepelič, ki je bil najučinkovitejši že na petkovi medsebojni tekmi, je v prvih desetih minutah zbral devet točk, tri podaje in tri skoke.

Prepelič je briljiral tudi v nadaljevanju, ko so Portugalci dobro otvorili drugo četrtino, 32-letnik pa je v zadnjih sekundah napada zadel met s sredinskega kroga in koprsko Bonifiko dvignil na noge. Portugalski košarkarji so v napadu pobrali ogromno žog, slab skok Slovencev pa je privedel do črne serije, v kateri so gostje z delnim izidom 0:8 rezultat obrnili v svoj prid in na odmor odšli s prednostjo (44:49).