Slovenski košarkarji na uvodu Eurobasketa po 'maščevanje' proti gostiteljem Poljakom

Vse je torej pripravljeno za začetek slovenskih nastopov na letošnjem evropskem prvenstvu v košarki. Naša izbrana vrsta je na Poljsko pripotovala v delno pomlajeni zasedbi, hrbtenico reprezentance sestavljajo kapetan in obenem eden največjih zvezdnikov tekmovanja Luka Dončić, izkušeni ostrostrelec Klemen Prepelič, med pripravami odlični Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić in Edo Murić.

Na uvodu v turnir izbrance selektorja Aleksandra Sekulića čaka neugodna ovira, ki je bila pred tremi leti v Berlinu "kriva", da se Slovenija ni potegovala za odličja. Zdaj je pravi trenutek, da se slovenski košarkarji zedinijo in dokažejo, da pripravljalne tekme niso bile pravi pokazatelj dejanskega stanja v naši reprezentanci. Morebitna zmaga bi prinesla prepotreben veter v jadra za lažje nadaljevanje prvenstva, kjer Dončića in druščino že v 2. krogu čaka košarkarska velesila Francija.