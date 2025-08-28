Svetli način
Slovenski košarkarji na uvodu Eurobasketa po 'maščevanje' proti gostiteljem Poljakom

Katovice, 28. 08. 2025 19.00

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo na otvoritvi letošnjega evropskega prvenstva v košarki pomerila z dolžnico z zadnjega EP-ja v Nemčiji, izbrano vrsto Poljske. Ta v Katovicah gosti predtekmovalno skupino D, v kateri so še zasedbe Francije, Belgije, Islandije in Izraela. Bodo kapetan Luka Dončić in druščina uspeli upravičiti vlogo (rahlega) favorita? Tekma se prične ob 20.30.

20.28

Prva peterka Slovenije

Luka Dončić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Gregor Hrovat in Alen Omić so prejeli zaupanje selektorja Aleksandra Sekulića.

20.23

Luka je med zadnjim ogrevanjem pred začetkom tekme pred vodstvom svojega kluba poskušal atraktivno zabiti

Na žalost mu ni uspelo, upajmo, da me tekmo ponovno (bolj uspešno) poskusi.

20.20

Tekma se bo v kratkem začela

Med predstavitvijo slovenskih navijačev so se v dvorani slišali ploski in žvižgi, ob napovedi Luke Dončića pa so žvižgi potihnili.

20.17

Na tekmi so številne znane osebe

Tu sta seveda športni direktor Lakersov Rob Pelinka in delna lastnica Jeanie Buss. Kljub napovedim, pa v dvorani, vsaj za zdaj, ni trenerja Jezernikov JJ Redicka. Za enim od košev pa je nekdanji nemški nogometni reprezentant Lukas Podolski, ki je zdaj soigralec našega Erika Janže pri nogometnem klubu Gornik Zabrze.

20.12

Pred dvorano smo srečali tudi številne poljske navijače, ki so v zadnjih trenutkih želeli kupiti vstopnice na črnem trgu

Eden od njih, Pawel, nam je dejal, da želi karto kupiti predvsem zato, ker je to velik dogodek. Zanjo pa ni bil pripravljen odšteti veliko. Največ 20 evrov. Lahko domnevamo, da mu na koncu ni uspelo.

Vse je torej pripravljeno za začetek slovenskih nastopov na letošnjem evropskem prvenstvu v košarki. Naša izbrana vrsta je na Poljsko pripotovala v delno pomlajeni zasedbi, hrbtenico reprezentance sestavljajo kapetan in obenem eden največjih zvezdnikov tekmovanja Luka Dončić, izkušeni ostrostrelec Klemen Prepelič, med pripravami odlični Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić in Edo Murić.

Na uvodu v turnir izbrance selektorja Aleksandra Sekulića čaka neugodna ovira, ki je bila pred tremi leti v Berlinu "kriva", da se Slovenija ni potegovala za odličja. Zdaj je pravi trenutek, da se slovenski košarkarji zedinijo in dokažejo, da pripravljalne tekme niso bile pravi pokazatelj dejanskega stanja v naši reprezentanci. Morebitna zmaga bi prinesla prepotreben veter v jadra za lažje nadaljevanje prvenstva, kjer Dončića in druščino že v 2. krogu čaka košarkarska velesila Francija.  

