Košarkarji na vozičkih s 1. mesta v polfinale regionalne lige

V tej sezoni tekmuje v ligi šest ekip iz štirih držav. V organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije se za prvaka merijo: KK OSI Paramont (Črna Gora), KKI Vrbas, KIK Zmaj Gradačac in KIK Una Sana (vsi Bosna in Hercegovina), Parasport Croatia (Hrvaška) in Parasport Slovenia (Slovenija).

Slovenski košarkarji v tej sezoni navdušujejo: redni del lige so začeli s turnirjem v Zagrebu, kjer so prvič v zgodovini ugnali osemkratnega prvaka lige KKI Vrbas (71:62), na istem turnirju so bili boljši tudi od črnogorske ekipe KK OSI Paramont (53:59). Na turnirju v Bihaću so naši košarkarji odpravili še KIK Zmaj (71:51) in KIK Una Sano (56:34), za konec še Parasport Croatia. Po rednem delu je na prvem mestu Parasport Slovenia, ki je v petih tekmah zbrala pet zmag, za potrditev "enice" je ugnala tudi Parasport Croatia.